Hindistanlı ünlü oyuncu ve yönetmen Aamir Khan, Kim Milyoner İster'de 125 bin liralık soruya kadar geldi, ancak cevaptan emin olmadığı için 60 bin lirayı alıp yarışmadan çekildi.

Hindistan'ın dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve senaristi Aamir Khan, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

Ödülü Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacak olan Aamir Kahan 125 bin liralık soruyu gördü, ancak cevaptan emin olamadığı için 60 bin liralık ödülü alark yarışmadan ayrıldı.

DOĞRU CEVABI BİLDİ AMA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

İşte Aamir Khan'ın cevap veremediği soru ve şıkları:

Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaşayan, "kelime dağarcığı en geniş kuş olan", muhabbet kuşu Oskar, toplam kaç kelime konuşabilmektedir?A)448B)348C)248D)148/Doğru Cevap

Ünlü oyuncu Khan, doğru cevabın "D" şıkkı olduğunu düşündüğünü ancak ödülü riske atmamak için çekilceğini söyledi. Tahmini doğru çıkan Khan, yarışmadan çekildiği için 125 bin lirayı alamadı.

Kaynak: haberinburada