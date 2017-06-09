KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BİR İLK
'Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışma tarihine geçecek bir ilk yaşandı.
27 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Tangör Ertaş'a "Oturan Adamlar, Baloncu ve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressam kimdir?" sorusu yöneltildi.
Tereddütte kalan yarışmacı, telefonla joker hakkını kullandı. Ancak arkadaşının verdiği cevaptan tatmin olmayan Ertaş, sürenin bitmesine 5 saniye kala yarı yarıya joker hakkını da kullandı.
Fikret Mualla şıkkı üzerinde karar kılan yarışmacı, cevabını verdi.
'SON KARARIM' DEMEYİNCE...
Ancak Ertaş doğru cevabını vermesine karşın "son kararım" demediği ve süre bittiği için yarışmaya veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.
MURAT YILDIRIM'A TEPKİ
Yarışmacıya süresinin bittiğini hatırlatmayan Murat Yıldırım, yarışmayı takip edenler tarafından sert sözlerle eleştirildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar