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Kim Kardashian'a milyon dolarlık doğum hediyesi

KİM KARDASHİAN'A MİLYON DOLARLIK DOĞUM HEDİYESİ

İkinci bebeğine sekiz aylık hamile olan Kim Kardashian, doğum hediyesi olarak değeri 1 milyon dolar olan kolye istedi

Tarih : 22 Kasım 2015, 10:22
Puan Ver : Kim Kardashian'a Milyon Dolarlık Doğum Hediyesi(7/10)7


Aralık ayında bir erkek çocuk dünyaya getirmesi beklenen Amerika'nın ünlü ismi Kim Kardashian, eşi Kanye West'ten doğum hediyesi olarak Lorraine Schwartz tasarımı bir tasma kolye istediğini açıkladı. 35 yaşındaki Kardashian haberi önceki gün kendi internet sitesinde, “Bu doğumumda hediye olarak daha önce ART + Film Gala'da taktığım tasma kolyeden istiyorum” yazarak paylaştı.



Yazısında doğum yapan birçok arkadaşının çeşitli hediyeler aldığını belirten yıldız, “Biz kadınlar hamileliğimizi karnımızda bir bebekle geçiriyoruz. Ne kadar harika olduğumuzu göstermek için çok muhteşem bir hediyeyi hak etmemiz elbette mantıklı!” notunu yayınladı.








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