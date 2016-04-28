

İzlanda'da partiye giden Kim Kardashian ikinci doğumdan sonra ilk kez mayoyla poz verdi.



İzlanda'da Mavi Göl'de kaplıcalarda doğum günü partisi yapan Kourtney Kardashian'ı kardeşi Kim de yalnız bırakmadı.



ARALIK AYINDA DOĞUM YAPMIŞTI







Hamilelikte aldığı kilolarla sıkça gündeme gelen Kim Kardashian aralık ayında yaptığı doğumdan sonra ilk kez mayolu görüntü verdi.



SIKI DİYET VE SPORLA KİLOLARINDAN KURTULDU







Kim Kardashian'ın doğum kilolarıyla başı dertte olduğu biliniyordu. Kardashian doğumdan sonra sıkı bir diyete ve spor sürecine girmişti.