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kim kardashian... mayosunu giydi, ortalığa çıktı!

KİM KARDASHİAN... MAYOSUNU GİYDİ, ORTALIĞA ÇIKTI!

İzlanda'da partiye giden Kim Kardashian ikinci doğumdan sonra ilk kez mayoyla poz verdi.

Tarih : 28 Nisan 2016, 11:35
Puan Ver : Kim Kardashian... Mayosunu Giydi, Ortalığa Çıktı!(8/10)8


İzlanda'da partiye giden Kim Kardashian ikinci doğumdan sonra ilk kez mayoyla poz verdi.

İzlanda'da Mavi Göl'de kaplıcalarda doğum günü partisi yapan Kourtney Kardashian'ı kardeşi Kim de yalnız bırakmadı.

ARALIK AYINDA DOĞUM YAPMIŞTI



Hamilelikte aldığı kilolarla sıkça gündeme gelen Kim Kardashian aralık ayında yaptığı doğumdan sonra ilk kez mayolu görüntü verdi.

SIKI DİYET VE SPORLA KİLOLARINDAN KURTULDU



Kim Kardashian'ın doğum kilolarıyla başı dertte olduğu biliniyordu. Kardashian doğumdan sonra sıkı bir diyete ve spor sürecine girmişti.








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