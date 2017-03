Kim Kardashian, Ekim 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te polis kılığındaki 5 hırsız tarafından rehin alınmış ve 10 milyon dolar değerinde mücevheri çalınmıştı. ABD'li magazin yıldızı, olayın üzerinden 5 ay geçtikten sonra yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla açıkladı.







"YATAĞIN ÖNÜNE ÇEKTİ, 'BANA TECAVÜZ EDECEKLERİ AN BU' DEDİM"







Hırsızlar tarafından tecavüze uğramaktan kılpayı kurtulduğunu belirten 36 yaşındaki yıldız: "İçlerinden biri bacaklarımı tutuyordu, ben de korkudan ne yapacağımı bilmez bir haldeydim, üzerimde kıyafetlerim de yoktu. Beni yatağın önüne doğru çekti ve işte o an kendi kendime ‘Tamam, bana tecavüz edecekleri an bu' dedim. Kendimi zihinsel olarak bu korkunç gerçeğe hazırlamıştım ki sonrasında vazgeçti. Bacaklarımı bantladı ve elindeki silahı kafama doğrulttu.



O an dua etmeye başladım. Kourtney'nin yatağın üzerindeki cansız bedenimi gördüğünde nasıl hissedeceğini düşündüm. Sonrasında onlara ‘Bizi öldürecek misiniz?' diye sordum. ‘Bir bebeğim ve ailem var lüften yaşamama izin verin' diye onlara yalvardım. Ancak beni anlamıyorlardı. Onlara paramın olmadığını söyleyince, beni koridora sürüklediler o zaman adamların elindeki silahı net bir şekilde gördüm. Silaha ve merdivenlere baktım.



Beni arkamdan vurup atabilirlerdi. Kaçmak için kendime fırsat arıyorduma ama bu durumdan kurtulabileceğime dair hiçbir belirti yoktu. Hırsızlar beni daha sonra balkona çıkardı ellerim ve ayaklarım bağlıydı. Hırsızlardan iki tanesinin Fransız polisi gibi giyindiğini gördüm. Moda tasarımcısı arkadaşım Simone kendisini tuvalete kilitleyip kardeşlerimi aramasa belki de hayatta olmazdım" şeklinde konuştu.







kaynak:milliyet