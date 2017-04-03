ABD ve Güney Kore askerleri Güney Kore'nin Pohang kentinde ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.



ABD ve Güney Kore askerleri Güney Kore'nin Pohang kentinde ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.



ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ‘Foal Eagle' adı verilen tatbikata 28 bin Amerikan askeri katıldı. Güney Kore'deki tatbikatlar 30 Nisan'a kadar devam edecek. oldukça ilginç görüntülerin yaşandığı tatbikatta duman bombaları art arda patlatıldı.







kaynak:milliyet