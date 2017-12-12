İtalyan senatör Antonio Razzi, ''Kim Jong-Un, San Siro'ya gelip Inter maçlarını izlerdi. Yakın çevresi de bana Inter taraftarı olduğunu söylüyordu'' dedi.

İtalyan bir televizyon programında Kim Jong-Un'un yakın arkadaşlarının anlattığı bilgilere göre, Kuzey Kore liderinin fanatik bir Inter taraftarı olduğu ve genç yaşlarda San Siro'da Inter maçlarını izlediği belirtildi.

İtalyan senatör Antonio Razzi ise The Sun gazetesine yaptığı açıklamalarda, Kim Jong-Un'un futbolu çok sevdiğini belirip "San Siro'ya gelip Inter maçlarını izlerdi. Özellikle Milan derbilerini izlerdi. Yakın çevresi de bana Inter taraftarı olduğunu söylüyordu" dedi.

"DYBALA'YI KUZEY KORE'YE VERELİM"

Razzi, geçtiğimiz günlerde ise ' 'Kuzey Kore'ye Paulo Dybala'yı verirsek bence tüm dünya barışı sağlanır. Kim Jong-Un futbola çok düşkün. Dybala'yı verirsek bir stadyuma 200 bin insan getirir ve ülkede bir festival olur" sözlerini kullanmıştı.

(Haber 7)

Kaynak: haberinburada