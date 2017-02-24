KİM JONG-NAM VX SİNİR GAZI YÜZÜNDEN ÖLDÜ'
Malezya, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı olarak tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın hayli zehirli bir madde yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı.
Malezyanın açıkladığı toksikoloji raporunda, Kim Jong-nam'ın Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı olarak tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.
Malezya polis şefi Halid Ebu Bekir, sinir gazının Kim'in gözlerinden ve yüzünden alınan kalıntılarda bulunduğunu aktardı.
kaynak:haberler
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