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Kim gelsin? diye sordular, taraftarın yarısı Beşiktaş dedi

KİM GELSİN? DİYE SORDULAR, TARAFTARIN YARISI BEŞİKTAŞ DEDİ

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te taraftarlar, Şampiyonlar Ligi kurası için açılan ankette rakip olarak Beşiktaş'ı istedi. Siyah-beyazlılar, oyların yüzde 48'ini aldı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 15:00
Puan Ver : Kim Gelsin? Diye Sordular, Taraftarın Yarısı Beşiktaş Dedi(7/10)3

Şampiyolar Liginde son 16 turunda mücadele edecek olan Shakhtar Donetsk'in taraftarı, kura öncesinde yapılan ankete katıldı. Taraftarlar, yaklaşık 4 bin oyun kullanıldığı ankette Beşiktaş'ı istedi.

Oyların yüzde 48'i Beşiktaş'a verilirken, yüzde 15'lik bir kesim de oyunu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'dan yana kullandı. En az tercih edilen ise Paris Saint Germain oldu.

Beşiktaş'ın rakibi TSİ 14:00'da belli olacak.

DEV TAKIMLAR VAR

Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

Öte yandan Basel taraftarı da eşleşmede Beşiktaş'ı istemişti. Chelsea cephesinde de Beşiktaş için bir talep var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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