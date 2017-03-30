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kilosu 120 liradan satılan kuzu göbeği için ormana koştular

KİLOSU 120 LİRADAN SATILAN KUZU GÖBEĞİ İÇİN ORMANA KOŞTULAR

Manisa'da kilosu 120 liraya satılan kuzu göbeği mantarı, köylülerin yeni geçim kaynağı oldu. Mantarın fiyatını duyan köylüler işi gücü bırakıp, kuzu göbeği mantarı toplamaya başladı.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:44
Puan Ver : Kilosu 120 Liradan Satılan Kuzu Göbeği İçin Ormana Koştular(10/10)8


Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen ve mart ile nisan aylarında toplanan kuzu göbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü. Yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına giren köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren ormanın yolunu tutuyor.



 



kaynak:yenişafak








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