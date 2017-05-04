

Kayseri'de Otomobil satışı yapan Emrullah E. (36), geçen yıl 23 Şubat'ta Ankara'dan satın aldığı 2007 model aracı 117 bin kilometrede olduğunu belirterek, internet ilanı ile 41 bin 750 liraya sattı.







Aracı satın alan Rıfat D., geçen şubat ayında aldığı aracın kilomemetresi ile oynandığını belirterek dava açtı.







33 bin 750 liraya aldığı otomobilin plakasını değiştirerek hasar kaydını gizlediği ve kilometresini düşürüp sattığı belirlenen Emrullah E.'ye, mahkeme, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 11 ay hapis, 16 bin 660 lira para cezası verdi.







kaynak:milliyet