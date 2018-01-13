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Kilolarından Kurtulan Işın, Bambaşka Biri Oldu
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Kilolarından kurtulan Işın, bambaşka biri oldu

KİLOLARINDAN KURTULAN IŞIN, BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Kilolu haline alışık olduğumuz Işın Karaca, sonunda emeklerinin karşılığını aldı. Karaca paylaştığı son fotoğrafla ne kadar kilo verdiğini gösterdi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 01:00
Puan Ver : Kilolarından Kurtulan Işın, Bambaşka Biri Oldu(7/10)3

44 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca, defalarca kilo vermeye çalışıp başarılı olmamıştı. Karaca sonunda kilolarından kurtulup cesur kıyafetler tercih etmeye başladı.

DERİN YIRTMAÇLI ELBİSE GİYDİ

Işın Karaca, sosyal medya hesabından son halinin fotoğrafını paylaştı. Kilolarından kurtulan Karaca, derin yırtmaçlı ve straplez elbisesi çok beğenildi.

İşte Işın Karaca'nın son hali:

Işın'ın kilolu hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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