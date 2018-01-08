3,5 yılda 86 kilo veren Pelin Öztekin verdiği röportajda, şu anki sevgilisine lisede aşık olduğunu ancak kilolarından dolayı o dönem açılamadığını söyledi.

Oyuncu Pelin Öztekin mide küçültme ameliyatı ile 3,5 yılda 86 kilo verdi. Haziran'da Berk Uğuz ile aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin, lisede de şu anki sevgilisine aşıkmış.

"KİLOLARIM NEDENİYLE AÇILAMAMIŞTIM"

Pelin Öztekin lise aşkını şöyle anlattı: "Berk'e 16 yıl önce lise birde platonik bir aşk duyuyordum. Kilolarım nedeniyle açılamamıştım. Günlüğüme yazdığım dileğim yıllar sonra gerçekleşti. Kendimi masal kahramanı gibi hissediyorum" .

"KUĞU GİBİ BİR GELİN OLMAK İSTERİM"

Pelin Öztekin sözlerine şöyle devam etti: "Berk ile yolunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Yıllar sonra yakaladığımız enerjinin keyfini çıkarıyoruz. Henüz evliliği konuşmaya başlamadık. Aşkı köşeye sıkıştırmaya gerek yok. Ama evlenirsem kuğu gibi zarif ve sade bir gelin olmak isterim."

Kaynak: haberinburada