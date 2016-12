Günlük hayatta kullanılan 9 besinin kilo vermeyi zorlaştırdığını belirten, Diyetisyen Melis Destereci bunların başında yağlı etlerin geldiğini söyledi.







Destereci, "Diyetin olmazsa olmazları, protein açısından zengin, daha çok sporcuların vazgeçilmezi tavuk ve kırmızı etler gereğinden fazla yağ içerdiklerinde yüksek kaloriden dolayı tehlikeli olmakta ve kilo vermenizi zorlaştırmaktadır. Özellikle yağ içeriği yüksek etler ile beslenildiğinde kalp hastalıkları, hipertansiyon görülme oranı artmaktadır. Tavuk yenilirken yağlı derisini bir kenara ayırarak ya da tavuğun göğüs kısmını ızgara, fırın ya da haşlama yöntemi ile pişirerek tüketmeliyiz. Kırmızı et satın alınırken ise etin çok yağlı olmamasına özen gösterilmelidir." dedi.



Kızarmış patates, beyaz ekmek ve unlu gıdalara dikkat







Destereci, "Hemen hemen her restoranda hazırlanılan tabakların yanında aperatif olarak bulunan, çocukların vazgeçemediği, bir çoğumuzun severek ve iştahla tükettiği patates kızartmasından uzak durulmalıdır çünkü kızartılma işlemi sırasında ortaya çıkan trans yağlar pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Düzenli olarak tabaklarımızda yerini almaması gereken bu besini tüketmek istiyorsak fırında ya da haşlanmış olarak ekmek değişiminiz yerine tercih edebilirsiniz. Unutmayalım ki haşlanmış bir patates, kızartmasına göre bizi daha uzun süre tok tutacaktır.







Diyet yaparken ekmek yemeyin demiyorum sadece beyaz ekmek yerine tam buğday, kepek, çavdar ekmeğini aşırıya kaçmadan tercih edebilirsin. Beyaz ekmek tüketildiğinde yeterince lif alınmamış olur ve kan şekerimiz daha hızlı yükselip daha hızlı düşme eğilimi göstererek bizim kısa sürede acıkmamıza sebep oluyor. İştahımızı arttırarak daha fazla yemeğe eğilimi gösteriyoruz. Doğru karbonhidrat dediğimiz kompleks karbonhidratlara diyetimizde yer açmalı basit karbonhidrattan kaçınmalıyız." ifadelerini kullandı.







Bir diğer kilo vermeyi zorlaştıran durumun gereğinden fazla diyet ürün tüketimi olduğunu ifade eden Destereci, "Light yazısını gördüğümüz her ürünü sınırsız tüketebilir miyiz?







Türk Gıda Kodeksine göre enerjisi yüzde 25 azaltılmış ürünlere light ürünler diyoruz. Algımız bu ürünlerin kalorisinin hiç olmadığı ya da çok az miktarda olduğu ve kilo problemi oluşturmayacağıdır. Oysa ki bu çok yanlış bir tutumdur. Günlük kalori ihtiyacı 2 bin kalori olan bir bireyin 200-300 kalorisini diyet ürünlerden sağlamasının bir sakıncası yoktur fakat bu enerjinin yarısını bu ürünlerden sağlanıyorsa o zaman yanlış giden bir şeyler vardır. Bu durum kişiyi hem tek yönlü beslenmeye itecektir hem de sağlığından ederek kilo vermesini engelleyecektir." dedi.