

Zayıflamak için diyet yapan çoğu kişi, bu işin diyet ve sporla kolayca halledilebileceğini düşünüyor. Fakat atladıkları çok önemli bir nokta var: Uyku düzeni. Uyku düzeni olmadığında, geç yatılıp geç kalkıldığında, daha fazla besin tüketimi olduğu gibi hormon salgılarında da meydana gelen düzensizlikler ağırlık kaybını zorlaştırıyor. Hatta bazen kilo artışları meydana gelebiliyor. Uyku ile birlikte salgılanmaya başlayan bazı hormonlar, zayıflamaya yardımcı oluyor. Zayıflamada etkili olan hormonlardan şu şekilde bahsedebiliriz:



MELATONİN



Işıktan etkilenen bu hormon, güçlü bir antioksidan etki göstermektedir ve bu özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlamaktadır. Böylelikle vücut yenilenmekte ve metabolizma aktifleşmektedir. Melatonin en fazla 23:00-04:00 saat aralığında salgılanır. Işıktan etkilendiği için uyuduğunuz ortamın karanlık olması şart.



KORTİZOL



Vücutta meydana gelen herhangi bir hastalık, travma, operasyonlar, ateş vs. durumlarında salgısı artan kortizol hormonu en düşük seviyesine gece, en yüksek seviyesine ise uyandıktan 1-2 saat sonra ulaşmaktadır. Kortizol aşırı salgılandığı zaman vücutta yağlanmaya neden olmaktadır. Uyku düzensizliği durumunda kortizol salınımı etkilenir ve bu durum vücutta yağ depolanmasını arttırır.



LEPTİN-GHRELİN



Leptin tokluk sinyalinin beyne ulaşmasını sağlayan hormondur. Ghrelin hormonu ise tam tersi etki göstermekte ve beyne acıktığı hissini uyandırmaktadır. Leptin hormon salgısı gece azalır. Gece uyanık olunduğu zaman leptinin az salgılanması ve ghrelin hormon salgısının da olmasıyla birlikte iştah kontrolsüzlüğü ve gece yemeleri artacağı için vücut ağırlığında artışlar kaçınılmaz olacaktır. Düzenli uyku kilo vermeye de yardımcı olacaktır. Bu nedenle aynı saatte yatıp aynı saatte kalkılmalı, ortam karanlık olmalıdır. Uyku süresinin ise 8-9 saati geçmemesi önemli.



UYKU DÜZENSİZLİĞİ SEBEPLERİNİ ORTADAN KALDIRIN!



Yatmadan önce yenen yemek, uyku kaçıran kafein, uyku pozisyonunda uygunsuzluk uyku kalitenizi bozar. İyi bir uyku için; Akşam yemeğinizde hafif bir menü seçin. Yatma zamanı ile akşam yemeğiniz arasında 3-4 saat zaman dilimi olsun. Geç saatte koyu çay, kahve tüketimi kafein alımını arttıracak ve uyku düzenini bozacaktır. Akşam içeceğiniz çay çok açık olmalı. Kahve tüketiminiz ise saat 17:00'den sonra olmamalı. Kaliteli bir uyku için en güzel pozisyon anne karnındaki pozisyondur.