

İZMİR'de, tüp mide ameliyatından sonra giden kilolarıyla yepyeni bir hayata başlayan obezite hastaları, bir araya geldi. Çeşitli film ve dizilerde rol alan Gülnihal Demir, kendisini artık daha sağlıklı hissettiğini anlatırken, 184 kilodan 83 kiloya düşen Kamilcan Özdemir de, kilo verdikten sonra aşk hayatından sosyal ilişkilerine kadar bambaşka bir yaşamı olduğunu söyledi.







Aşırı ve yanlış beslenmenin yanı sıra çeşitli fiziksel aktivite yetersizliğinin de neden olduğu obezite hastalığına karşı son yıllarda denenen tüp mide ameliyatıyla başarılı sonuçlar elde edildiği belirtildi. İzmir'de de bu yöntemle kilo veren hastalar, bir araya geldi. Etkinlikte, gerek kilolarından kurtulan hastalar gerekse de onlara eşlik eden yakınlarının, katettikleri olumlu gelişme üzerine büyük mutluluk yaşadığı gözlendi. Çeşitli film ve dizilerde rol alan Gülnihal Demir, eskiden yaşadığı şeker, tansiyon hastalığı ve hareket zorluğundan hiçbirisinin kendisini artık etkilemediğini anlattı. Film yapımcılarının halkın kendisini bu şekilde tanıdığını bu nedenle fazla kilo vermesini istemediklerini de söyleyen Gülnihal Demir, "Ama ameliyattan sonra kilo vermem kaçınılmaz oluyor. Seyircim beni yeni halimle de kabul edecektir" dedi.







44 kilo veren Seval Yenir de, ameliyata karşı çıkan annesinin yeni halini gördükten sonra mutlu olduğunu anlattı. Etkinliğin en dikkat çeken ismi de Kamilcan Özdemir oldu. 184 kilodan 83 kiloya inen Kamilcan Özdemir'in bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü. Kilolu dönemlerinde özellikle aşk hayatında üzüntüler yaşadığını ifade eden Kamilcan Özdemir, "Şimdi kız arkadaşlarımla ilişkilerim düzeldi. Artık terk edilmiyorum. 22 ay önce ameliyat oldım. Hem günlük hayatım, hem de sosyal hayatım çok farklılaştı" diye konuştu.







kaynak:ağrıdahaber