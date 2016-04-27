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kilo vermek isteyenlere ilginç öneri: naneli sakız çiğneyin

KİLO VERMEK İSTEYENLERE İLGİNÇ ÖNERİ: NANELİ SAKIZ ÇİĞNEYİN

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için Uzman Diyetisyen Serkan Tutar’dan naneli sakız önerisi geldi. Tutar, bilimsel çalışmalara göre, naneli sakızın uzun süre tokluk hissi yaşattığını söyledi.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:45
Puan Ver : Kilo Vermek İsteyenlere İlginç Öneri: Naneli Sakız Çiğneyin(10/10)9


Fazla kilonun, sadece estetik değil, sağlığı tehdit eden önemli bir problem olduğuna vurgu yapan Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, "Kilo vermede önemli olan uygulayacağınız sağlıklı beslenme programını yaşamınızın devamında da uygulamaktır” dedi.



Zayıflamaya yardımcı olabilecek noktalara değinen Tutar'ın bir önerisi de hemen herkesin zorlanmadan uyulayabileceği bir yöntem. Naneli sakız çiğnemek. Tutar, naneli sakızın kilo vermede nhasıl etki ettiğini şöyle açıkladı:



NANELİ SAKIZ ÇİĞNEYİN



"Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, naneli sakız çiğneyen bireylerin uzun süre tokluk hissiyatı yaşadığı, dolaysıyla gün içerisinde daha az abur cubur tükettiği gösterilmiştir. Eğer sürekli açlık hissiyatınız varsa naneli sakızı denemelisiniz."










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