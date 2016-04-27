

Fazla kilonun, sadece estetik değil, sağlığı tehdit eden önemli bir problem olduğuna vurgu yapan Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, "Kilo vermede önemli olan uygulayacağınız sağlıklı beslenme programını yaşamınızın devamında da uygulamaktır” dedi.







Zayıflamaya yardımcı olabilecek noktalara değinen Tutar'ın bir önerisi de hemen herkesin zorlanmadan uyulayabileceği bir yöntem. Naneli sakız çiğnemek. Tutar, naneli sakızın kilo vermede nhasıl etki ettiğini şöyle açıkladı:







NANELİ SAKIZ ÇİĞNEYİN







"Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, naneli sakız çiğneyen bireylerin uzun süre tokluk hissiyatı yaşadığı, dolaysıyla gün içerisinde daha az abur cubur tükettiği gösterilmiştir. Eğer sürekli açlık hissiyatınız varsa naneli sakızı denemelisiniz."