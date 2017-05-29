Diyabet ve tiroid rahatsızlıklarının, tıkınırcasına yeme bozukluğunun ve dürtü denetim bozuklukları gibi hormonal ve psikolojik sebeplerin obezite veya diğer kilo sorunlarına neden olabildiğini belirten Yrd.Doç.Dr. Emre Tan, kilo verme konusunda uyarılarda bulundu.



Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, "Aynı zamanda bu kiloları verme çabası da metabolik ve ruhsal sorunlar oluşturabilir. Aşırı kilo nedeniyle fiziksel kısıtlılık, sosyal etkinliklerden uzaklaşma, cinsel problemler ve mesleki sorunlar oluşması, öz güven eksikliğinden, mutsuzluğa kadar pek çok problem yaratır. Bu durumdan kurtulmak kilo verme takıntısına dönüşebilir" dedi.



Fazla kilosu olmasa da bedensel algı bozukluklarıyla seyreden anoreksiya ve bulimiya gibi psikiyatrik hastalıklarda da kilo takıntısı olduğunu kaydeden Dr. Tan, "Ortoreksiya gibi sağlıklı yaşama takıntısı olarak değerlendirebileceğimiz kişilerde de kilo bir takıntıya dönüşebilir. Fiziksel ve psikolojik sebeplerle birlikte toplumsal güzellik ve normallik algısındaki çarpıklıklar kilo takıntısının bir başka nedenini oluşturur. Yapılan diyetlerin yüzde 95 inde istenen kiloya inilemiyor veya 5 yıl içinde tekrar kilo alınıyor. Bunların üçte birinde de diyet yapmak patolojik hale gelip kilo takıntısına dönüşüyor" açıklamalarında bulundu.



"HEM KENDİNDEN HEM SEVGİLİSİNDEN MEMNUNİYETSİZ İNSAN ÇOĞALIYOR"



Eskiden bu sorunu yaşayanların çoğunluğunun kimlik karmaşası yaşayan ergenlerden oluştuğunun kaydeden Dr. Tan, "Günümüzde yaş ortalaması artmakta ve bu kişilerin dörtte biri 30 yaşın üstündeki kadınlardan oluşmaktadır. Benlik saygısı düşük olanlarda ve mükemmeliyetçi kişilerde bu durum daha sık karşımız çıkıyor. 2012 yılında yapılan bir çalışmaya göre, haftada birkezden daha fazla tartılmanın, kilo takıntısı yapma, depresif belirtiler gösterme ve öz güvende azalma riski taşıdığı saptanmış. Sinemada, dizilerde, dergilerde ve reklam panolarında gördüğümüz kişilerle kendimizi karşılaştırmaya yatkınlığımız vardır.







kaynak:sabah