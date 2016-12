Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kilo vermek ve zayıflamanın çağımızın en yaygın sorunlarından bir tanesi olan obezite nedeniyle gündemdeki konular arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, zayıflamak isteyen kişilerin de sağlıklı zayıflamak için birtakım hususlara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.







ISPANAĞIN KALORİSİ DÜŞÜK AMA VİTAMİN VE MİNERAL YÖNÜNDEN OLDUKÇA BESLEYİCİ







Uzman Diyetisyen Enç, kilo verdiren 3 besinden ilkinin ıspanak olduğunu belirterek, "Kış sebzelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan ıspanak, A, B1, B2, C, E vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir, folik asit ve çeşitli minareller içerir. Ispanağın kalorisi düşüktür ama vitamin ve mineral yönünden besleyici bir sebzedir. Ispanak bilindiği gibi kansızlığa iyi gelir. Zayıflamak isteyenlerin de ilk tercih edeceği sebzelerden biri olmalıdır. Ispanak sindirimi kolaylaştırır ve idrar söktürür. Her iki durumun da kilo vermede etkisi vardır. Çiğ olarak salatalarda tüketilen ıspanak zengin lif kaynağıdır. Bu yeşilliğin bir gizemi de, iştahı bastıran proteinleri vücudunuza gizlice sokarak kalorilere veda etmenizi sağlar. Ispanaktaki bu proteinler öğünler sonrasında vücudumuzdaki açlık hormonlarını azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı zayıflamak için ana öğünlerde bir kase yoğurtlu ıspanak tüketmek iyi bir seçim olacaktır" dedi.







DOMATES SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR







Domatesin, mineral ve vitamin açısından zengin olduğu için sindirimi kolaylaştırdığını kaydeden Enç, "Domates, demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri ile A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle içeriğinde bulunan fazlaca lif kabuklarıyla tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Domates, mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı giderir. İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına katkıda bulunur. Cilt sağlığı için de faydalı olan domates, yaşlanmayı geciktirir ve cildi canlandırıp tazelik verir. Domates, C vitamini ve içeriğindeki asitler sayesinde metabolizma sürecini hızlandırmayı sağlar. Bu durumda da kilo vermeniz kolaylaşır. Aynı zamanda karaciğerin yüksek miktarda yağ tortusunu süzmesini de yardımcı olur. Kalori kontrolü yaparken vücudumuzun vitamin ve mineral eksikliği çekmemesi için domates suyu içebilirsiniz. Düşük kalorili olan taze domates suyu hem vücudun ihtiyaç duyduğu suyu sağlar hem de daha uzun süre tok hissedilmesine yardımcı olur. Domatesin A vitamini bakımından zengin olması da saç sağlığı için faydalıdır. A vitamini saç köklerini güçlendirir ve saça doğal bir parlaklık verir. Domates, C vitamini ve içeriğindeki asitler sayesinde metabolizma sürecini hızlandırmayı sağlar. Bu durumda da kilo vermeniz kolaylaşır. A vitamini ve potasyum yönünden zengin olan domatesin içindeki asitler ayrıca cildi sıkılaştırır" ifadelerini kullandı.







ZERDEÇAL HAZMI KOLAYLAŞTIRIYOR







Son olarak kilo vermede yardımcı olan üçüncü besinin zerdeçal olduğunu ifade eden Enç, "Zerdeçalın etken maddesi curcumindir. Curcumin vücudu kansere karşı korur ve tümör hücrelerinin çoğalmasını engelleyici özelliğe sahiptir. Araştırmalarda Curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden daha güçlü olduğu görülmüştür. Zerdeçalın kullanılan kısmı toz haline getirilmiş köküdür. Faydaları Antioksidan etkilidir. Hint baharatlarından biri olan zerdeçaldaki etken madde yağları yakılmasını sağlıyor. Ayrıca yüksek proteinli gıdaların çözülmesini sağlayarak sindirime yardımcı oluyor. Yağ dokusunun büyümesini de bastırıyor. Ayrıca Zerdeçal, hazmı kolaylaştırır ve ödem attırır. Mideyi kuvvetlendirir, hazmı kolaylaştırır ve bu sayede kilo vermenize de yardımcı olur. Yemeklerde kullanılan Zerdeçal, suda kaynatılarak çay yapılarak da içilebilir. Zerdeçalı çay yapılmasının dışında bal ile birlikte de tüketebilirsiniz" şeklinde konuştu.