

Kilo problemi telaşı yapan kişilerin hata yaptıklarını belirten Dr. Fevzi Özgönül, kullandıkları zayıflatıcı kreme dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Dr. Fevzi Özgönül, "Yaz sezonu geldi bile ve herkeste bir kilo problemim var telaşı başladı. Bu telaş ise kişilerin hata yapmalarına yol açıyor. En kolay görülen yolu tercih ederek çeşitli zayıflama çaylarını, bitkisel karışımları kullanmaya başlıyorlar. Zayıflama için başvurulan haplar, çaylar, bitkisel destekler, yemek yerine geçen öğünlerin artık faydadan çok zararı olduğu halkımız tarafından anlaşıldığı halde yine de bu tür destekleri kullananlar azımsanmayacak kadar çok" dedi.



"NE OLSA KREM BİR ZARARI OLMAZ" DİYENLER DİKKAT



Dışarıdan sürülerek cilt altındaki yağlarda bir değişime sebep oluyorsa bitkisel bile olsa bir reaksiyona neden olduğunu ifade eden Dr. Özgönül, "Mantar da bitkiseldir fakat zehirler ve ölümümüze neden olur. Bahar aylarında çıplak ayakla otluk bölgelerde dolaşırken bacaklarımıza sürünen ısırgan otu benzeri bitkiler de rahatsız edici aşırı reaksiyonlara neden olabilir.







kaynak:sabah