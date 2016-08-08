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kilo beyni yaşlandırıyor

KİLO BEYNİ YAŞLANDIRIYOR

Cambridge Üniversitesi'nde araştırma yapan bilim insanları, kilolu insanların beyinlerinin daha hızlı yaşlandığını keşfetti. Bu insanların beynindeki beyaz maddenin normal kilolu insanlara göre daha hızlı azaldığı ve ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu tespit edildi.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 12:53
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İnsan vücudundaki fazla kiloların birçok hastalığa neden olduğunu biliyoruz. Çeşitli sağlık sorunları, dengesiz ve sağlıksız beslenme gibi nedenler yüzünden obezite hastalığı yaygınlaştı. Bununla birlikte aşırı kilolarla uzun yıllar boyunca yaşayan insanlar, kalp damarları hastalıkları, kolesterol gibi birçok hastalığa yakalanıyor.



Bilinen bu hastalıkların yanı sıra, Cambridge Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından yapılan araştırmada kilonun çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı. Kilolu insanların beyinlerinin zayıf insanlara göre 10 yıl daha fazla yaşlandığı keşfedildi.



Araştırma orta yaşlı ve kilolu insanlarda yapıldı. Bilim insanları, bu insanların beynindeki beyaz maddenin normal kilolu insanlara göre daha hızlı azaldığını tespit etti. Normalde yaşlılığa bağlı olarak azalan bu madde, kilolu insanlarda erken yaşta azalmaya başlıyor ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.



Vücutta azaldığı tespit edilen bu beyaz madde, beynin bölümleri arasındaki iletişimi sağlayan ve sinir liflerinden oluşan bir doku. Bu dokunun azalması, beyinsel iletişimde aksaklığa ve daha birçok hastalığa davetiye çıkartabiliyor.








Etiketler: Kilo  Beyni  Yaşlandırıyor    haber

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