

Sessiz düşman' olarak da bilinen yumurtalık kanseri aslında sinyallerini çok önceden vermeye başlıyor. Karın bölgesinde yoğunlaşan şişlik, çabuk doyma, kasık ve karın ağrısı, idrar veya bağırsak alışkanlıklarında değişme gibi belirtilerle ortaya çıkan yumurtalık kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Eralp Başer, yumurtalık kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri ve hastalığın erken tanısı için yapılabilecekleri anlattı...



Yumurtalık kanseri nedir?



Kadınlık hormonları (östrojen ve progesteron) ve gebelik için gerekli yumurta hücresini üreten yumurtalıklar, kadının vücutsal işlevleri için çok önemli bir yere sahiptir. Yumurtalık kanseri ne yazık ki en riskli kadın kanserleri arasındadır. Dört kişiden üçünde tanı ileri evrelerde konulabilir. Bu da tümörün karın içi dokulara veya uzak organlara yayıldığı anlamına gelir.



Erken tanı mümkün mü?



Yumurtalık kanserinin erken tanısı için yapılan çok sayıda tıbbi araştırmaya ve ileri teknolojik gelişmelere rağmen, halen etkin bir erken tanı yöntemi yoktur. Ancak bazı belirtilere dikkat edilmesi durumunda erken tanı ihtimali artar.







RİSK YÜZDE 1 ORANINDA



Kimler yumurtalık kanseri riski altında?



Bir kadının ömrü boyunca yumurtalık kanserine yakalanma riski yaklaşık yüzde 1'dir. Aslında bu oran çok yüksek gibi görünmese de, bazı kadınlar diğerlerine göre daha fazla risk taşır. Yumurtalık kanserinin özellikle menopoz sonrasında riski artar. Hastaların büyük çoğunluğu tanı konulduğunda 55-60 yaş üzerinde olmakla beraber, her yaşta bu hastalığa yakalanma riski vardır. Siz veya ailenizden birinde yumurtalık kanseri riskini artırabilen bazı faktörler mevcut olabilir. Bu risk faktörlerinin bulunması halinde daha yakın jinekolojik takip ve daha ayrıntılı inceleme gerekir.



Aşağıdakilerden birisi veya daha fazlası mevcutsa daha dikkatli olmalısınız:



Yakın bir akrabanızda (Anne, teyze, hala, kız kardeş gibi) meme kanseri, yumurtalık kanseri, kalın barsak (kolon) kanseri teşhis edilmişse,



Kendiniz meme veya kalın bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüyseniz,



Ailenizde başka kanser tipleri sıkça görülüyorsa.







BUNLARI MUTLAKA YAPIN



Düzenli olarak doktor muayenesine gidin: Jinekolojik muayene esnasında, rahim ve yumurtalıklarda anormal bir durum olup olmadığı ayrıntılı bir şekilde incelenir. Yumurtalıklarda bir kitle olması veya karında sıvı birikmesi halinde doktorunuz daha ayrıntılı testlere yönelecektir.



Belirti ve bulguları göz ardı etmeyin: Karın bölgesinde yoğunlaşan şişlik, çabuk doyma, kasık ve karın ağrısı, idrar veya bağırsak alışkanlıklarında değişme gibi bulguların ortaya çıkması ve devamlılığı halinde vakit kaybetmeden bir doktora başvurun.







ERKEN TANI EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ



Yumurtalık kanseri tarama testlerini yaptırın: Tarama testleri; hastalığın belirtileri ve bulguları ortaya çıkmadan önce yapılan ve erken tanı konulmasını amaçlayan incelemelerdir. Yumurtalık kanseri taraması için ultrasonografi ve CA125 tümör belirteci düzeyinin ölçülmesini tavsiye eden bazı araştırmalar olmakla birlikte, günümüzde halen etkin bir tarama testi bulunamamıştır. Genetik olarak yumurtalık kanserine yatkınlığı bulunan bireylerde (BRCA 1 veya BRCA 2 mutasyon taşıyıcıları) bu testlerin uygulanması daha çok önem kazanıyor. Düzenli olarak doktor kontrolüne giden kadınlarda dahi, birkaç ay içerisinde yumurtalık kanseri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle, erken bulgulara karşı farkındalık kazanılması erken tanı için en önemli silahlar arasında yer alıyor.







BUNLARI UNUTMAYIN !



Sağlıklı bir yaşam sürdürmeye çalışın.



Yıllık jinekolojik muayenelerinizi aksatmayın.



Karında şişlik ve ağrı gibi belirtilerin aniden ortaya çıkması durumunda mutlaka bir uzmana başvurun.







HANGİ İŞARETLER UYARICI OLMALI?



Karın bölgesinde şişlik: Önceden rahat giydiğiniz pantolonların bacakları normal oluyor, ancak karın bölgesi dar geliyorsa, bu yumurtalık kanserinin ilk bulgularından biri olabilir.



Karın veya kasık ağrısı: Genellikle baskı şeklinde olan ve uzun süre devam eden karın veya kasık ağrısı mevcutsa, bu belirtiler karında bir kitle açısından şüphe uyandırmalıdır.



Çabuk doyma ve şişkinlik hissi: Normalde yediğiniz porsiyonlardan çok daha azı ile doyuyorsanız, bu durum karında sıvı toplanmasına veya kitlenin baskısına bağlı olabilir.



Yumurtalık kanseri şüphesi halinde hangi incelemeler yapılır?



Ayrıntılı bir jinekolojik muayeneyi takiben, genellikle ilk olarak ultrasonografi ile rahim ve yumurtalıklar değerlendirilir. Yumurtalık kanserlerinin büyük kısmında, ultrasonografik incelemede yumurtalıkların teki veya her ikisinde şüpheli bir kitle tespit edilir. Kanda bakılan serum tümör belirteçlerinin (CA125 gibi) de yüksek olması halinde şüphe daha da kuvvetlenecektir. Yumurtalık kanseri ihtimali yüksek ise, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleri ile karın içi yapılar daha ayrıntılı olarak değerlendirilir.







GEREKSİZ YAPILAN ÖLÇÜMLERİN ZARARI OLABİLİR



Yumurtalık kanserlerinin önemli bir kısmında, kanda çeşitli özel belirteçler yükselir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı CA125'tir. Erken evredeki yumurtalık kanseri olgularının yüzde 50 kadarında, ileri evredeki olguların ise yüzde 80-90 kadarında tümör belirteçleri yükselebilir. Bunun aksine adet dönemi, endometriyozis, çeşitli enfeksiyonlar gibi kanser dışı durumlarda da tümör belirteci değerleri yükselebilir. Eğer gerçekten yumurtalık kanserini düşündüren belirtiler veya bulgular mevcut değilse, bu tetkikler istenmemelidir. Gereksiz olarak tümör belirteçlerinin ölçülmesi hastayı pek çok gereksiz incelemeye maruz bırakabilir.



Tanı nasıl konulur?



Yumurtalık kanserinde kesin tanı ancak ameliyatla konulabilir. Bu ameliyat neticesinde elde edilen dokular mikroskop altında incelenir ve tümörün tipi belirlenir. Ayrıca tümörün yayılma ihtimalinin bulunduğu, lenf bezleri ve diğer karın içi dokulardan örnekler alınır. Bu sayede kanserin evresi (yayılım oranı) net olarak ortaya konulur. Ameliyat sonrasında geride tümör kalmaması en önemli hedeftir.



Ameliyattan sonraki tedavi ve takip süreci nasıldır?



Yumurtalık kanseri, davranış itibariyle tekrarlama ihtimali yüksek olan bir hastalıktır. Bu yüzden cerrahi tedaviyi takiben genellikle kemoterapi uygulanır. Bu uygulama ile hastalığın tekrarlama riski azaltılır. Tedavi sonrasında genellikle üç ay aralıklarla kontroller yapılır.







kaynak:sabah