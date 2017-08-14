Kilis merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kilis'te bir özel tıp merkezini de kapsayan baskınlarda, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

3 KENTTEKİ 8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Polisin uzun süren takibinin ardından uyuşturucu ticareti yapanların Gaziantep ve Hatay'da irtibatlı olduğu kişiler de saptandı. Çalışmasını tamamlayan polis, bu sabah savcılık izniyle 3 kentteki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.TIP MERKEZİNE YAPILAN BASKINDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen baskınlarda Kilis kent merkezindeki özel bir tıp merkezine de operasyon düzenlendi. Tıp merkezinin kapısını kırarak içeri giren polislerin yaptığı uzun aramada 152 uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin, 1 kilo 460 gram esrar, bir Kalaşnikof tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 6 mermi ele geçirildi.

Kaynak: haberinburada