KİLİS'TEKİ TIP MERKEZİNE YAPILAN OPERASYONDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ: 9 GÖZALTI
Kilis merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kilis'te bir özel tıp merkezini de kapsayan baskınlarda, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.
3 KENTTEKİ 8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Polisin uzun süren takibinin ardından uyuşturucu ticareti yapanların Gaziantep ve Hatay'da irtibatlı olduğu kişiler de saptandı. Çalışmasını tamamlayan polis, bu sabah savcılık izniyle 3 kentteki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.TIP MERKEZİNE YAPILAN BASKINDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen baskınlarda Kilis kent merkezindeki özel bir tıp merkezine de operasyon düzenlendi. Tıp merkezinin kapısını kırarak içeri giren polislerin yaptığı uzun aramada 152 uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin, 1 kilo 460 gram esrar, bir Kalaşnikof tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 6 mermi ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar