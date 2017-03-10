Kilis'teki Fetö/Pdy Operasyonu
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kilis'teki fetö/pdy operasyonu

KİLİS'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Tarih : 10 Mart 2017, 15:20
Puan Ver : Kilis'teki Fetö/Pdy Operasyonu(9/10)11


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Mart'ta örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 6'sı, cumhuriyet savcılığının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kilis  Teki  Fetö/Pdy  Operasyonu    haber

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