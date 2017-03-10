KİLİS'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Mart'ta örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 6'sı, cumhuriyet savcılığının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
kaynak:sabah
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