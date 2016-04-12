O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KİLİS'TE YERLEŞİM ALANINA ROKET MERMİLERİ DÜŞTÜ


KİLİS'TE YERLEŞİM ALANINA ROKET MERMİLERİ DÜŞTÜ
Tarih : 12 Nisan 2016, 16:09
Puan Ver : Kilis'te Yerleşim Alanına Roket Mermileri Düştü(9/10)11


Dün akşam saatlerinde 5 Katyuşa roketatar mermisinin düşmesi sonucu 12 kişinin yaralandığı Kilis'e, sabah saat 09.40'da 2 roket mermisi daha düştü. Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bulunduğu noktaya düşen roketlerin patlamasının ardından bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kilis Valisi Süleyman Tapsız, olayda 3'ü ağır, 6 yaralının olduğunu söyledi.








Etiketler: Kilis  Te  Yerleşim  Alanına  Roket  Mermileri  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER