

Dün akşam saatlerinde 5 Katyuşa roketatar mermisinin düşmesi sonucu 12 kişinin yaralandığı Kilis'e, sabah saat 09.40'da 2 roket mermisi daha düştü. Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bulunduğu noktaya düşen roketlerin patlamasının ardından bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kilis Valisi Süleyman Tapsız, olayda 3'ü ağır, 6 yaralının olduğunu söyledi.