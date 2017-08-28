Kurban Bayramı öncesi tatillerini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli mülteciler, Kilis otogarını adeta yatakhaneye çevirdi.

YERLERDE PERİŞAN HALDE YATIYORLAR

Gazete Kilis'in yayımladığı fotoğraflara göre otogarda onlarca Suriyeli yerlerde perişan halde görülüyor. Yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir önlem almadığı gözlenirken sorunun çözülmediği de anlaşılıyor.

Öte yandan bayram tatilini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler sınırda uzun kuyruklar oluşturuyor. Kadın ve çocukların ezilme tehlikeleri geçirdiği öğrenildi.

İşte otogardan kareler:

Kaynak: haberinburada