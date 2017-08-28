KİLİS'TE SURİYELİ MÜLTECİLER OTOGARI EVE ÇEVİRDİ
Kurban Bayramı öncesi tatillerini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli mülteciler, Kilis otogarını eve çevirdi. Ortaya çıkan görüntüler yürek sızlattı.
Kurban Bayramı öncesi tatillerini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli mülteciler, Kilis otogarını adeta yatakhaneye çevirdi.
YERLERDE PERİŞAN HALDE YATIYORLAR
Gazete Kilis'in yayımladığı fotoğraflara göre otogarda onlarca Suriyeli yerlerde perişan halde görülüyor. Yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir önlem almadığı gözlenirken sorunun çözülmediği de anlaşılıyor.
Öte yandan bayram tatilini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler sınırda uzun kuyruklar oluşturuyor. Kadın ve çocukların ezilme tehlikeleri geçirdiği öğrenildi.
İşte otogardan kareler:
Kaynak: haberinburada
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