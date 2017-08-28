Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Kilis'te Suriyeli Mülteciler Otogarı Eve Çevirdi

KİLİS'TE SURİYELİ MÜLTECİLER OTOGARI EVE ÇEVİRDİ

Kurban Bayramı öncesi tatillerini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli mülteciler, Kilis otogarını eve çevirdi. Ortaya çıkan görüntüler yürek sızlattı.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Kilis'te Suriyeli Mülteciler Otogarı Eve Çevirdi(6/10)2

Kurban Bayramı öncesi tatillerini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli mülteciler, Kilis otogarını adeta yatakhaneye çevirdi.

YERLERDE PERİŞAN HALDE YATIYORLAR

Gazete Kilis'in yayımladığı fotoğraflara göre otogarda onlarca Suriyeli yerlerde perişan halde görülüyor. Yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir önlem almadığı gözlenirken sorunun çözülmediği de anlaşılıyor.

Öte yandan bayram tatilini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler sınırda uzun kuyruklar oluşturuyor. Kadın ve çocukların ezilme tehlikeleri geçirdiği öğrenildi.

İşte otogardan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kilis  Te  Suriyeli  Mülteciler  Otogarı  Eve  Çevirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER