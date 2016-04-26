KİLİS'TE PEŞ PEŞE 2 DEPREM!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.51'de merkez üssü Polateli İlçesi'nde yer kabuğunun 5 kilometre derinliğinde 4.0, iki saniye sonra ise merkez üssü Musabeyli İlcesi'ne bağlı Karadut Köyü'nde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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