

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.51'de merkez üssü Polateli İlçesi'nde yer kabuğunun 5 kilometre derinliğinde 4.0, iki saniye sonra ise merkez üssü Musabeyli İlcesi'ne bağlı Karadut Köyü'nde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.