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KİLİS'TE PEŞ PEŞE 2 DEPREM!


KİLİS'TE PEŞ PEŞE 2 DEPREM!
Tarih : 26 Nisan 2016, 17:07
Puan Ver : Kilis'te Peş Peşe 2 Deprem!(5/10)7


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.51'de merkez üssü Polateli İlçesi'nde yer kabuğunun 5 kilometre derinliğinde 4.0, iki saniye sonra ise merkez üssü Musabeyli İlcesi'ne bağlı Karadut Köyü'nde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.








Etiketler: Kilis  Te  Peş  Peşe  2  Deprem    haber

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