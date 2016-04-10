

Suriye'den atılan bir mühimmat Kilis'te kent merkezinde bulunan bir otelin 4. katına düştü. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.







Suriye'den atılan bir mühimmatın Kilis'te kent merkezinde bulunan bir otelin 4. katına düşmesi sonucu camlar kırıldı.



Edinilen bilgiye göre, saat 16.40 sırlarında Kilis kent merkezinde büyük bir patlama sesi duyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.