

Kilis'te dün saat 14.00 ile 16.00 arasında Suriye'den atılan 4 roketin düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.







Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne düşen roketle bir Suriyeli çoban, Akcurun Caddesi'ne düşen roketle 3 yetim çocuk yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi gören bir Suriyeli çocuğun da ölmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayda 5 kişi ise yaralanmıştı. Ölen Suriyelilerin bugün Kilis'te toprağa verilmesi bekleniyor.







Roketlerden biri Suriyeli yetimlerin barındığı bir eve isabet etmişti.