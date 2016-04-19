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KİLİS'TE ÖLÜ SAYISI 5 OLDU


KİLİS'TE ÖLÜ SAYISI 5 OLDU
Tarih : 19 Nisan 2016, 10:34
Puan Ver : Kilis'te Ölü Sayısı 5 Oldu(9/10)10


Kilis'te dün saat 14.00 ile 16.00 arasında Suriye'den atılan 4 roketin düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.



Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne düşen roketle bir Suriyeli çoban, Akcurun Caddesi'ne düşen roketle 3 yetim çocuk yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi gören bir Suriyeli çocuğun da ölmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayda 5 kişi ise yaralanmıştı. Ölen Suriyelilerin bugün Kilis'te toprağa verilmesi bekleniyor.



Roketlerden biri Suriyeli yetimlerin barındığı bir eve isabet etmişti.








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