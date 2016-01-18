

Patlamada bazı öğrenciler yaralanırken, olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kilis Valisi Süleyman Tapsız okula giderek inceleme yaptı. Bölgeye birkaç tane havan topu mermisinin düştüğü, bir tanesinin boş araziye geldiği belirtiliyor.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ortaokula 2 havan topu mermisinin düştüğünü söyledi. Kara, havan topu mermisinin büyük ihtimalle Suriye tarafından geldiği bilgisini aktardı. Patlama nedeniyle bir araçta ve okulda hasar oluştu. İlk bilgilere göre biri ağır 4 yaralı var.



Okulun sınıra 10-15 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.







'MERMİ BÜYÜK İHTİMALLE SURİYE TARAFINDAN GELDİ'







NTV canlı yayınına bağlanan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 'Birkaç yaralımız var. Okullar boşaltıldı. 2 havan mermisinden fazla olduğunu düşünüyoruz. Havan mermilerinin güneyden geldiği gözüküyor.