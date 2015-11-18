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KİLİS'TE IŞİD'Lİ 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 21 KİŞİ GÖZALTINDA


KİLİS'TE IŞİD'Lİ 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 21 KİŞİ GÖZALTINDA
Tarih : 18 Kasım 2015, 15:26
Puan Ver : Kilis'te Işid'li 1 Kişi Öldürüldü, 21 Kişi Gözaltında(7.8/10)10


Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden doğu ve güneydoğuda yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi:



"* Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrol ve aramasında bir araç içerisinde;



- beş adet Kaleşnikof piyade tüfeği,



- 21 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,



- 40 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,



- 3.680 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiş, iki şahıs gözaltına alınmıştır.



* Kilis'de Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen bir şahıs ölü olarak ele geçirilmiş, 21 şahıs (dokuzu çocuk) gözaltına alınmıştır.



* Diyarbakır / Silvan'da yol araması icra eden güvenlik güçleri tarafından tespit edilen, bir adet el yapımı patlayıcı (450 kg) etkisiz hale getirilmiştir.



* Kars'ta 'Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Yapmak' suçundan 11 şahıs yakalanarak göz altına alınmıştır."








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