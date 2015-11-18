

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden doğu ve güneydoğuda yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi:



"* Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrol ve aramasında bir araç içerisinde;







- beş adet Kaleşnikof piyade tüfeği,







- 21 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,







- 40 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,







- 3.680 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiş, iki şahıs gözaltına alınmıştır.



* Kilis'de Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen bir şahıs ölü olarak ele geçirilmiş, 21 şahıs (dokuzu çocuk) gözaltına alınmıştır.



* Diyarbakır / Silvan'da yol araması icra eden güvenlik güçleri tarafından tespit edilen, bir adet el yapımı patlayıcı (450 kg) etkisiz hale getirilmiştir.



* Kars'ta 'Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Yapmak' suçundan 11 şahıs yakalanarak göz altına alınmıştır."