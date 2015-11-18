KİLİS'TE IŞİD'Lİ 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 21 KİŞİ GÖZALTINDA
Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden doğu ve güneydoğuda yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi:
"* Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrol ve aramasında bir araç içerisinde;
- beş adet Kaleşnikof piyade tüfeği,
- 21 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,
- 40 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,
- 3.680 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiş, iki şahıs gözaltına alınmıştır.
* Kilis'de Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen bir şahıs ölü olarak ele geçirilmiş, 21 şahıs (dokuzu çocuk) gözaltına alınmıştır.
* Diyarbakır / Silvan'da yol araması icra eden güvenlik güçleri tarafından tespit edilen, bir adet el yapımı patlayıcı (450 kg) etkisiz hale getirilmiştir.
* Kars'ta 'Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Yapmak' suçundan 11 şahıs yakalanarak göz altına alınmıştır."
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