O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KİLİS'TE 25 IŞİD'Lİ YANLARINDA 22 ÇOCUKLA YAKALANDI


KİLİS'TE 25 IŞİD'Lİ YANLARINDA 22 ÇOCUKLA YAKALANDI
Tarih : 28 Ocak 2016, 13:12
Puan Ver : Kilis'te 25 Işid'li Yanlarında 22 Çocukla Yakalandı(9/10)7


Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yer alan açıklamada, kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün gece Suriye sınırındaki Kilis’te çoğunluğu yabancı uyruklu 47 kişinin yakalandığını belirtildi. Açıklamada şöyle denildi.



"Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birlikleri, sınırda alınan yeni tedbirlerle beraber, yasadışı sınır geçişlerini engellemek maksadıyla gece gündüz görevlerine devam etmektedir. Bu kapsamda; 27 Ocak 2016 tarihinde Kilis ili Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 43 şahıs (22’si çocuk) Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla girmeye çalışırken yakalanmıştır. 27 Ocak 2016 tarihinde Kilis ili Beşkılıç Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde DEAŞ terör örgütüne katılacağı değerlendirilen Türk ve yabancı uyruklu toplam 4 şahıs Türkiye’den Suriye’ye yasadışı yollarla çıkmaya çalışırken yakalanmıştır."







Etiketler: Kilis  Te  25  Işid  Li  Yanlarında  22  Çocukla  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER