

Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yer alan açıklamada, kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün gece Suriye sınırındaki Kilis’te çoğunluğu yabancı uyruklu 47 kişinin yakalandığını belirtildi. Açıklamada şöyle denildi.







"Türk Silahlı Kuvvetleri Hudut Birlikleri, sınırda alınan yeni tedbirlerle beraber, yasadışı sınır geçişlerini engellemek maksadıyla gece gündüz görevlerine devam etmektedir. Bu kapsamda; 27 Ocak 2016 tarihinde Kilis ili Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 43 şahıs (22’si çocuk) Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla girmeye çalışırken yakalanmıştır. 27 Ocak 2016 tarihinde Kilis ili Beşkılıç Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde DEAŞ terör örgütüne katılacağı değerlendirilen Türk ve yabancı uyruklu toplam 4 şahıs Türkiye’den Suriye’ye yasadışı yollarla çıkmaya çalışırken yakalanmıştır."