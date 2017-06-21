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kilis'in suriye sınırına 5 tank sevkiyatı

KİLİS'İN SURİYE SINIRINA 5 TANK SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis sınırına 5 tank sevkiyatı yapıldı.

Tarih : 21 Haziran 2017, 15:10
Puan Ver : Kilis'in Suriye Sınırına 5 Tank Sevkiyatı(10/10)9


TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis sınırına 5 tank sevkiyatı yapıldı.



Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin İlçesi'ne komşu olan Kilis'e batı illerinden tank sevkiyatı yapıldı. Tankların bulunduğu çekiciler ile malzemelerin bulunduğu askeri kamyonlar, sınırdaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü. Tankların, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.



 



kaynak:haberler








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