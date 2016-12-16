KİLİSEDE 9 SİYAHİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN SUÇLU BULUNDU
Charleston kentinde bir kilisede 9 siyahiyi öldüren 22 yaşındaki Dylann Roof, mahkeme tarafından suçlu bulundu
ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentinde siyahilerin gittiği tarihi kiliseye geçen yıl haziran ayında saldırı düzenleyen 22 yaşındaki beyaz Amerikalı Dylann Roof (22), mahkeme jürisi tarafından suçlu bulundu.
Charleston kentinde siyahilerin gittiği 200 yıllık Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ndeki (AME) silahlı saldırıyla ilgili davaya bakan mahkeme jürisi, Roof'la ilgili kararını açıkladı.
kaynak:habertürk
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