

Kilisi'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki boş araziye saat 14.35 sıralarında Suriye'de IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden atılan 1 roket mermisi düştü.



Kimsenin yaralanmadığı olayda roket parçaları bölgede bulunan park halindeki bir otomobilde küçük çaplı hasara yol açtı. Patlamanın ardından bölgeye giden ekipler, roketin parçalarını toplayarak incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.







Öte yandan patlama sonrası sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, roket mermisinin atıldığı IŞİD denetimindeki Bab bölgesini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.







DAHA ÖNCE 12 KİŞİ ÖLMÜŞ 30 KİŞİ YARALANMIŞTI



Suriye'nin IŞİD kontrolündeki bölgelerden son 4 ayda Kilis'e 10 ayrı saldırıda 30 roket düştü.



Okul bahçesi, cami kubbesi ve evlere de isabet eden roketlerle 5'i Suriyeli olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.



Çoğu boş arazi ve tarlalara düşen roketler nedeniyle kentte önemli derecede maddi hasar ve tahribat da meydana geldi.