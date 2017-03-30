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kilise üyelerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 12 ölü, 3 yaralı

KİLİSE ÜYELERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI: 12 ÖLÜ, 3 YARALI

Teksas'taki kazada, kamyonetle çarpışan otobüste bulunanların eğitimden dönen kilise üyeleri olduğu açıklandı

Tarih : 30 Mart 2017, 10:05
Puan Ver : Kilise Üyelerini Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 12 Ölü, 3 Yaralı(6/10)8


 ABD'nin Teksas eyaletinde kilise üyelerini taşıyan bir otobüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Teksas Kamu Sağlığı Bürosundan yapılan açıklamada, kazaya karışan otobüsün, New Braunfels kentindeki Baptist kampında verilen İncil eğitiminden dönen "First Baptist Church" cemaatinin üyelerini taşıdığı bildirildi.



 



kaynak:habertürk








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