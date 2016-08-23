KİLİS'E ÜÇ ROKET MERMİSİ İSABET ETTİ
Suriye tarafından atılan roket mermileri Türkiye'nin sınır kentindeki boş arazide patladı. Genelkurmay Başkanlığı, roketlere misliyle karşılık verildiğini duyurdu.
Suriye sınırındaki Kilis ve Karkamış'tan sıcak fotoğraflar geliyor. Sıfır noktasına tanklar yerleştirildi, iş makineleri mevzi kazdı. Özellikle Karkamış'ta tank birlikleri sürekli hareket halinde.
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