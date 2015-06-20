KİLİSE SALDIRISININ SANIĞINI KURBAN YAKINLARI AFFETTİ
ABD'de, kilisede 9 kişiyi öldürmekle suçlanan Dylan Roof, hakim karşısına çıkarıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları sanığı affettiklerini söyledi
ABD'de, kilisede 9 kişiyi öldürmekle suçlanan Dylan Roof, hakim karşısına çıkarıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları sanığı affettiklerini söyledi
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