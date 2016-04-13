

Suriye'den ateşlenen 3 roket , sınır bölgesineyakın tarım arazisine düştü.Alınan bilgiye göre, Suriye'den atılan 3 roket , BölükMahallesi Öncüpınar yolu yakınındaki tarım arazisine düştü. Olayda yaralanan olmazken, roketlerden birinin patlamadığı görüldü.



Patlamanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Kilis'e dün de IŞİD terör örgütü üyelerinin Suriye tarafından ateşlediği 2 roket mermisi düşmüş, olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.