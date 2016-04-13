O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KİLİS'E ROKETATAR MERMİLERİ DÜŞTÜ


KİLİS'E ROKETATAR MERMİLERİ DÜŞTÜ
Tarih : 13 Nisan 2016, 11:12
Puan Ver : Kilis'e Roketatar Mermileri Düştü(4.5/10)6


Suriye'den ateşlenen 3 roket , sınır bölgesineyakın tarım arazisine düştü.Alınan bilgiye göre, Suriye'den atılan 3 roket , BölükMahallesi Öncüpınar yolu yakınındaki tarım arazisine düştü. Olayda yaralanan olmazken, roketlerden birinin patlamadığı görüldü.



Patlamanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Kilis'e dün de IŞİD terör örgütü üyelerinin Suriye tarafından ateşlediği 2 roket mermisi düşmüş, olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.








Etiketler: Kilis  E  Roketatar  Mermileri  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER