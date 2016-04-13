KİLİS'E ROKETATAR MERMİLERİ DÜŞTÜ
Suriye'den ateşlenen 3 roket , sınır bölgesineyakın tarım arazisine düştü.Alınan bilgiye göre, Suriye'den atılan 3 roket , BölükMahallesi Öncüpınar yolu yakınındaki tarım arazisine düştü. Olayda yaralanan olmazken, roketlerden birinin patlamadığı görüldü.
Patlamanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kilis'e dün de IŞİD terör örgütü üyelerinin Suriye tarafından ateşlediği 2 roket mermisi düşmüş, olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar