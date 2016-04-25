

Kilis'ten dün akşam saatlerinde bir son dakika haberi geldi. Kilis'e dün Suriye tarafından atılan 5 roketatar mermisi düştü, meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Ocak ayından bu yana Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden açılan roketatar ateşiyle 5'i Suriyeli 15 kişinin yaşamını yitirdiği Kilis'e, dün saat 10.40 sıralarında yine roketatar ateşi açıldı. Kilis'ten gelen son dakika haberlerini anında aktaracağız.







Son Dakika Haberleri: Sınırı aşan roketatar mermileri Demirciler Mahallesi'nde 2 ayrı noktada infilak etti. Mermilerden birinin bir binanın çatısını delerek içeride patladığı, diğer roketin ise bir evin bahçe duvarında patladığı ortaya çıktı. Roketatar mermilerinin patlamasıyla yaralanan ve sinir krizleri geçirerek hastaneye getirilenlerin sayısı 16'yı buldu. Bunlardan 10'unun Türk, aralarında 3 aylık bebeğin de bulunduğu 6'sının Suriyeli olduğu belirtildi. Yaralılardan 6'sının vücuduna şarapnel parçalarının isabet ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.







1 polis yaralıSaat 18.10'da ise, Kilis Valiliği'ne yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Tekke Camisi'nin bahçesine Suriye'den atılan roketin düşmesiyle patlama meydana geldi. Aynı saatlerde yine cami yakınına ve Demirciler Mahallesi olmak üzere iki roket mermisi daha düştü. Olayda 36 yaşındaki Fatma Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Toplam 5 roketin düştüğü Kilis'te 1 kişi ölü, 1'i polis 26 kişi de yaralandı.



IŞİD hedefleri vuruluyorOlayın ardından sınırda konuşlu birlikler, roketatar mermilerinin geldiği IŞİD denetimindeki Bab bölgesini Fırtına obüsleriyle vurdu. TSK birliklerinin yaptığı top atışlarıyla hedef alınan IŞİD mevzilerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü. Sınır hattında güvenliğin en üst seviyede tutulduğu Kilis'te, polis ekipleri de kent merkezinde olası eylemlere karşı önlemlerini artırdı.



Akdoğan da oradaydıKente akşam saatlerinde roket mermisi düştüğünde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, valilik binasındaydı. Burada konuşan Akdoğan “TSK angajman kuralları çerçevesinde anında karşılık vermiştir. Dönünce Bakanlar Kurulu'muzda ayrıntılı olarak hem bu tedbirlerin ne olması gerektiğini hem de buradaki yaşananların, hassasiyetlerin neler olduğuna dair bir rapor sunacağım. Hangi adım atılması gerekiyorsa bunlar atılacak. Sağduyu içerisinde olmak gerekiyor” dedi.