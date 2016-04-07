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KİLİS'E ROKET DÜŞTÜ, YARALILAR VAR


KİLİS'E ROKET DÜŞTÜ, YARALILAR VAR
Tarih : 07 Nisan 2016, 09:31
Puan Ver : Kilis'e Roket Düştü, Yaralılar Var(8/10)9


Edinilen bilgiye göre, Suriye'den DAEŞ tarafından gönderildiği tahmin edilen bir roket, Kilis kent merkezindeki bir eve isabet etti. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi gönderilirken, olayda yaralananların olduğu bildirildi. Büyük paniğin yaşandığı olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 








Etiketler: Kilis  E  Roket  Düştü  Yaralılar  Var    haber

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