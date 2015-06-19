KİLİSE KATLİAMI 'GELİYORUM' DEMİŞ
ABD'nin South Carolina eyaletinin Charleston kentinde siyahilerin gittiği kilisede dokuz kişiyi öldüren Dylann Storm Roof'un katliam yapacağını bir hafta önce arkadaşlarına söylediği ortaya çıktı.
ABD'nin South Carolina eyaletinin Charleston kentinde siyahilerin gittiği kilisede dokuz kişiyi öldüren Dylann Storm Roof'un katliam yapacağını bir hafta önce arkadaşlarına söylediği ortaya çıktı.
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