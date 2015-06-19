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kilise katliamı 'geliyorum' demiş

KİLİSE KATLİAMI 'GELİYORUM' DEMİŞ

ABD'nin South Carolina eyaletinin Charleston kentinde siyahilerin gittiği kilisede dokuz kişiyi öldüren Dylann Storm Roof'un katliam yapacağını bir hafta önce arkadaşlarına söylediği ortaya çıktı.

Tarih : 19 Haziran 2015, 09:01
Puan Ver : Kilise Katliamı 'geliyorum' Demiş(6/10)4


ABD'nin South Carolina eyaletinin Charleston kentinde siyahilerin gittiği kilisede dokuz kişiyi öldüren Dylann Storm Roof'un katliam yapacağını bir hafta önce arkadaşlarına söylediği ortaya çıktı.








Etiketler: Kilise  Katliamı    Geliyorum    Demiş    haber

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