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KİLİS'E İKİ ROKET DAHA ATILDI: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK


KİLİS'E İKİ ROKET DAHA ATILDI: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Tarih : 29 Nisan 2016, 10:37
Puan Ver : Kilis'e İki Roket Daha Atıldı: Ölen Ya Da Yaralanan Yok(7/10)4


16 Nisan'da Kilis'e isabet eden roket, bir evin duvarını delmişti.



Sabah saatlerinde Suriye sınırındaki Kilis'e sınırın karşı tarafından atılan iki roket daha isabet etti. Roketlerin boş araziye düştüğü ve ölen ya da yaralananın olmadığı ifade edildi.



Son haftalarda Kilis'e atılan roketler nedeniyle bugüne kadar 18 sivil hayatını kaybetmiş durumda.

Topçu mevzisi isabet aldı



 








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