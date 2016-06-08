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kilis'e çok sayıda uçaksavar mermisi atıldı

KİLİS'E ÇOK SAYIDA UÇAKSAVAR MERMİSİ ATILDI

Suriye tarafından atılan çok sayıda mermi, kent merkezinin sınıra yakın semtlerindeki çok sayıda ev ve işyerine isabet etti.

Tarih : 08 Haziran 2016, 12:49
Puan Ver : Kilis'e Çok Sayıda Uçaksavar Mermisi Atıldı(7/10)8


Suriye tarafından atılan çok sayıda mermi, kent merkezinin sınıra yakın semtlerindeki çok sayıda ev ve işyerine isabet etti.



Kentte tedirginliğe yol açan mermSuriye tarafından atılan çok sayıda mermi, kent merkezinin sınıra yakın semtlerindeki çok sayıda ev ve işyerine isabet etti.



Kentte tedirginliğe yol açan mermiler, bir okul duvarı ile bazı araçlara da isabet ederken yaralanan olmadı.



Kilis kent merkezine saat 08.10 sıralarında Suriye'den ateşlendiği tahmin edilen uçaksavar mermileri, Şıh Abdullah, Polat Paşa, Hürriyet ve Osmangazi mahallelerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Dereboyu Caddesi üzerindeki çok sayıda ev, işyeri, otomobil ile Mehmet Uluğcan Ortaokulu duvarlarına isabet etti.iler, bir okul duvarı ile bazı araçlara da isabet ederken yaralanan olmadı.



Kilis kent merkezine saat 08.10 sıralarında Suriye'den ateşlendiği tahmin edilen uçaksavar mermileri, Şıh Abdullah, Polat Paşa, Hürriyet ve Osmangazi mahallelerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Dereboyu Caddesi üzerindeki çok sayıda ev, işyeri, otomobil ile Mehmet Uluğcan Ortaokulu duvarlarına isabet etti.








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