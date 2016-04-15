

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 18 Mart'ta imzalanan anlaşmayı takip kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'la birlikte 23 Nisan'da Gaziantep'e gideceklerini duyurdu.







Alman Hükümet Steffen Seibert de üç ismin gelecek hafta Gaziantep'i ziyaret edeceğini doğruladı.