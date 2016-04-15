KİLİS'E BEKLENEN MERKEL, GAZİANTEP'E GİDİYOR
Kilis'e gitmesi beklenen Almanya Başbakanı Merkel'in AB Konseyi Başkanı Tusk'la birlikte Gaziantep'i ziyaret edeceği açıklandı.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 18 Mart'ta imzalanan anlaşmayı takip kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'la birlikte 23 Nisan'da Gaziantep'e gideceklerini duyurdu.
Alman Hükümet Steffen Seibert de üç ismin gelecek hafta Gaziantep'i ziyaret edeceğini doğruladı.
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