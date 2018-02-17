KİLİS'E 3 ROKET İSABET ETTİ! 112 KOMUTA MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ
Suriye'deki teröristler tarafından atılan 3 roket, Kilis kırsalındaki boş arazilere düştü. Roketlerin düştüğü bölgeye yakın 112 komuta merkezi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Kilis'e atılan 3 roket boş araziye düştü.
3 ROKET BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 29'uncu gününde büyük kayıplar vererek elinde bulundurduğu bölgeleri bir bir kaybeden PKK/PYD/YPG terör örgütü, sınır ötesinden attığı roketlerle sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saat 11.00 sıralarında Şeyh Horoz bölgesinden atıldığı tahmin edilen 3 roket, Kilis şehir merkezine uzak olan bölgelerdeki boş araziye düştü.
112 KOMUTA MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ
Roketlerin düştüğü noktalarda askerler tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra inceleme yapıldı. Öte yandan roketlerin düştüğü bölgeye yakın bir 112 komuta merkezi ise tedbir amaçlı geçidi olarak tahliye edildi. Bölgedeki ambulansla ve sağlık ekipleri başka bölgeye kaydırıldı.
Kaynak: haberinburada
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