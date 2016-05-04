

Suriye'den ateşlenen 2 roket mermisinden biri Kilis'te Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine diğeri hayvan barınağına düştü.







Suriye'den atılan roket mermisi İl Tarım Müdürlüğü'ne ait hayvan barınağına isabet etti. Barınaktaki 5 küçükbaş hayvan telef oldu.







Diğer roket mermisi ise Kartalbey Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğünün bahçesine düştü. İhbar üzerine mermilerin düştüğü bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.







Polis ekipleri, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrası çevrede güvenlik önlemi aldı.







Patlama nedeniyle bazı binalarda hafif hasar oluştuğu öğrenildi.