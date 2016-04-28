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KİLİS VALİSİ TAPSIZ: SÜPERMEN DEĞİLİM ROKETLERİ HAVADA YAKALAYAMAM


KİLİS VALİSİ TAPSIZ: SÜPERMEN DEĞİLİM ROKETLERİ HAVADA YAKALAYAMAM
Tarih : 28 Nisan 2016, 12:21
Puan Ver : Kilis Valisi Tapsız: Süpermen Değilim Roketleri Havada Yakalayamam(10/10)11


Kilis'te ve sınırdaki kampta inceleme yapan CHP heyeti, gözlemlerini ve görüşmelerini rapor halinde yayınladı. CHP'nin raporunda, Kilis Valisi Süleyman Tapsız'ın, okula giden çocuğunun 200 metre yakınına roket düştüğünü anlatarak, “Benim de can güvenliğim yok. Süpermen değilim, roketleri havada yakalayamam” diye yakındığı anlatıldı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok başkanlığındaki CHP heyetinin, Kilis'teki yetkililer, baro, esnaf odaları, vatandaşlarla görüşmeleri ve Öncüpınar Mülteci Kampındaki incelemelerinden sonra hazırladıkları rapordan bazı tespitler şöyle:



SURİYELİLER VERGİSİZ KAZANIYOR



“18 Ocak 2016'dan bu yana Suriye sınır ötesinden kent merkezine atılan 48 roketin isabet etmesi sonucu 73 vatandaşımız yaralanmış ve 17 vatandaşımız vefat etmiştir. Merkez nüfusun yüzde 52'sini Suriyeliler oluşturuyor. Kilis ilinin en kurak en susuz bölge olduğuna dikkat çeken Vali İller Bankası'ndan belediyelere aktarılan bütçenin resmi nüfusa orantılı olması nedeni ile belediye hizmetlerinin yeterli düzeyde karşılanamadığını, alt yapı ve sistem sorunları yaşandığını aktarmıştır. Kilis'te yaşayan mülteciler vergi ödemeksizin, Türk vatandaşlarının işletme ruhsatlarını kiralayarak dükkan açabiliyorlar. Vergiden muaflar. Esnaf Türk vatandaşına ve Suriyelilere farklı yevmiye veriyor.



AİLEMİN DE CAN GÜVENLİĞİ YOK



Valinin görüşüne göre, halk hem kira hem ruhsat kirası alıyor yine de memnun değil. Suriyeliler ise aç, açık değil para kazanıyor ama masraf çokluğundan şikayet ediyor. Vali Tapsız, konunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu, kendisini ve ailesinin de can güvenliği bulunmadığını, kendisinin bölgede yürütülen Hükümet politikalarını uygulamakla ve verilen talimatları yerine getirmekle yükümlü olduğunu, çözümün kendisinde olmadığını birkaç kez vurgulamıştır. Açık sınır kapısına hayır diyemeyeceğini ifade etmiştir.



KURŞUN ADRES SORMAZ



Bu bilgileri Milli Savunma Bakanı'na da aktardığını belirten Vali, tedbirler almaya katkı sunduklarını, halkı anonslarla bilgilendirdiklerini, kendilerinden kaynaklı bir sıkıntı olmadığını, ancak kendisinin süpermen olmadığını roketleri havada yakalayamayacağını aktarmıştır. Çözümün o tarafta bir güvenli bölge olduğunu, ABD'nin Türkiye'nin çözümüne yanaşmadığını, Rus S 300 ve S 400'lerinin varlığından dolayı Suriye hava sahasına bizim uçaklarımızın giremediğini söyleyerek, ‘Kurşun adres sormaz ki' şarkısını hatırlatan Vali Tapsız, önlem almada Ankara'dan ileride çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, AFAD'ın yeni kuracağı alarm sistemi için öncü fikri verdiklerini aktarmıştır. ‘Ben bildiğimi söylerim, inanmanız gerek' cümleleri ile kendi çocuğunun da okula gittiğini, Roketin 200 metre  ötelerine düştüğünü, kendilerinin de korktuğunu aktarmıştır.








Etiketler: Kilis  Valisi  Tapsız  Süpermen  Değilim  Roketleri  Havada  Yakalayamam    haber

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