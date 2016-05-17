KİLİS SINIRINDA KONUŞLU TANKTA PATLAMA VE YANGIN
Suriye sınırındaki Kilis'te konuşlu M60 tankta, hareket halindeyken motor arızası nedeniyle yangın çıktı.
Mühimmat deposu alev alan tankta patlamalar meydana geldi. Korkuya yol açan patlamalarda yaralanan olmazken, tankta hasar oluştu.
Olay, dün gece ÖSO denetimindeki Suriye'nin Azez kentinin karşısında bulunan, Kilis'in Şehit Mehmet Sınır Karakolu yakınlarında meydana geldi. Sınırda konuşlu olan ve bir süre önce bakımdan geldiği öğrenilen tankın, hareket halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alevler tankın mühimmat deposuna sıçradı ve peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların yaşanmasıyla sınır hattında kısa süreli panik yaşandı ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayda deposundaki mühimmatların patlamasıyla tankta hasar oluştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar