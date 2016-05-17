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kilis sınırında konuşlu tankta patlama ve yangın

KİLİS SINIRINDA KONUŞLU TANKTA PATLAMA VE YANGIN

Suriye sınırındaki Kilis'te konuşlu M60 tankta, hareket halindeyken motor arızası nedeniyle yangın çıktı.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 15:13
Puan Ver : Kilis Sınırında Konuşlu Tankta Patlama Ve Yangın(8/10)6


Mühimmat deposu alev alan tankta patlamalar meydana geldi. Korkuya yol açan patlamalarda yaralanan olmazken, tankta hasar oluştu.



Olay, dün gece ÖSO denetimindeki Suriye'nin Azez kentinin karşısında bulunan, Kilis'in Şehit Mehmet Sınır Karakolu yakınlarında meydana geldi. Sınırda konuşlu olan ve bir süre önce bakımdan geldiği öğrenilen tankın, hareket halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alevler tankın mühimmat deposuna sıçradı ve peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların yaşanmasıyla sınır hattında kısa süreli panik yaşandı ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kimsenin yaralanmadığı olayda deposundaki mühimmatların patlamasıyla tankta hasar oluştu.








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