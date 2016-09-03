KİLİS KENT MERKEZİNE 3 ROKET ATILDI!
KİLİS kent merkezine Suriye'deki IŞİD denetimindeki bölgeden 3 katyuşa roketatar mermisi atıldı. Saat 13.15 sıralarında kent merkezine düşen roketatarların patlamasının ardından bölgeye, sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ocak ayından bu yana 21 kişinin yaşamını yitirdiği onlarca kişinin yaralandığı Kilis'e en songeçen pazartesi günü 3 roketatar mermisi atılmış ve 6 kişi yaralanmıştı.
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