Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

KİLİS KENT MERKEZİNE 3 ROKET ATILDI!


KİLİS KENT MERKEZİNE 3 ROKET ATILDI!
Tarih : 03 Eylül 2016, 14:15
Puan Ver : Kilis Kent Merkezine 3 Roket Atıldı!(8/10)9


KİLİS kent merkezine Suriye'deki IŞİD denetimindeki bölgeden 3 katyuşa roketatar mermisi atıldı. Saat 13.15 sıralarında kent merkezine düşen roketatarların patlamasının ardından bölgeye, sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ocak ayından bu yana 21 kişinin yaşamını yitirdiği onlarca kişinin yaralandığı Kilis'e en songeçen pazartesi günü 3 roketatar mermisi atılmış ve 6 kişi yaralanmıştı.








Etiketler: Kilis  Kent  Merkezine  3  Roket  Atıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER